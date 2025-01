Con l'inverno entrato ormai nel vivo le temperature si fanno pungenti e la notte in strada diventa una sfida troppo pericolosa da sostenere per chi non ha un tetto sopra la testa. Dare una mano è l'imperativo che ogni anno muove il lavoro delle tante associazioni di volontariato che si attivano per il piano freddo provinciale assicurando ulteriori posti letto rispetto a quelli già presenti nelle struture aperte tutto l'anno.