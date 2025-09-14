Tremendo schianto tra una moto e un’auto lungo l’A14, questa mattina attorno alle 9. L’incidente si è verificato nella carreggiata sud del tratto autostradale tra i caselli di Ancona Sud e Loreto. Ad avere la peggio il centauro, un 26enne originario di Senigallia, rimasto gravemente ferito. E’ stato necessario l’intervento dell’eliambulanza, atterrata nei pressi dello schianto. Il giovane avrebbe riportato fratture e traumi nella caduta; è stato trasferito in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette. Durante le operazioni di salvataggio l’autostrada è rimasta chiusa in entrambe le direzioni tra le 9.30 e le 9.55.

Inevitabili disagi e code per i veicoli in direzione sud. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari, i vigili del fuoco e la polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione, lo schianto sarebbe stato generato dal tamponamento dell’auto da parte della moto. Accertamenti e aggiornamenti nelle prossime ore.