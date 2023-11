ANCONA – Nella serata di ieri, poco dopo la mezzanotte, gli operatori della Polizia di Stato si sono diretti in Piazza Roma a seguito della segnalazione di una rapina. Giunti sul posto hanno trovato la vittima, un pakistano di 27 anni, scosso, dolorante e con qualche escoriazione in volto.

Il giovane ha raccontato che, mentre era in compagnia di alcuni suoi amici connazionali tutti intenti ad acquistare delle bevande ai distributori automatici, un uomo verosimilmente in alterazione psicofisica per l’assunzione di alcol, gli si è avvicinato minacciosamente chiedendogli soldi con insistenza.

Al suo ennesimo rifiuto di dargli i soldi e dopo le minacce del soggetto, tutti i giovani pakistani si sono allontanati dirigendosi verso piazza Cavour. Improvvisamente l’uomo, che seguiva il gruppetto, è sceso dalla bicicletta e, sferrando dei pugni in direzione del ventisettenne pakistano, si è impossessato del portafogli per poi darsi alla fuga.

Il resto del gruppo lo ha rincorso e bloccato in corso Garibaldi. Giunti immediatamente sul posto gli operatori della Questura hanno identificato il rapinatore, un 26enne moldavo, con precedenti giudiziari, e lo hanno condotto in Questura. Nel frattempo il pakistano ha ricevuto le cure dei sanitari ed è stato trasportato in codice verde presso il nosocomio di Torrette.

Il giovane moldavo è stato tratto in arresto e condotto presso la locale casa circondariale di Montacuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Quest’ultimo inoltre, era residente a Torino e su di lui gravava un ordine di espulsione del Questore di Torino, per il quale risultava inottemperante.