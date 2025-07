Ancona, impegno pubblico-privato per il nuovo studentato "Libertas". Una risposta alle penuria di poti letto per gli universitari nella città di Ancona.

"L'inaugurazione dello studentato 'Libertas' ad Ancona rappresenta un passo concreto e significativo verso l'attuazione piena del diritto allo studio. Si tratta di un risultato che si inserisce nel più ampio percorso di potenziamento dell'offerta abitativa destinata alle studentesse e agli studenti universitari in tutto il Paese, in particolare meritevoli anche se con minori disponibilità economiche". Lo afferma il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, in merito all'inaugurazione dello studentato 'Libertas' ad Ancona. "Garantire spazi moderni e funzionali non e' soltanto una risposta alla crescente domanda di alloggi – continua il ministro – ma una condizione fondamentale per promuovere un accesso davvero equo e inclusivo all'istruzione universitaria".