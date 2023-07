ANCONA – I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona hanno devoluto in beneficenza, su autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria di Ancona, alla Fondazione Pace e Bene Onlus, circa mille paia di scarpe sequestrate, in quanto recanti una falsa indicazione di origine e provenienza.

I prodotti erano stati rinvenuti all’interno di un autoarticolato proveniente dalla Grecia in arrivo nel Porto di Ancona.

Successivamente i prodotti sequestrati sono stati esaminati dai competenti uffici a tutela della qualità, origine e provenienza, i quali, dopo aver accertato la non pericolosità per il loro utilizzo, pur se con etichettatura irregolare, hanno autorizzato la loro devoluzione in beneficenza.

Le scarpe, quindi, sono state consegnate direttamente al responsabile della Fondazione Pace e Bene Onlus, il quale ha ringraziato per la quotidiana attività a tutela della legalità e per l’iniziativa benefica rivolta a tutti coloro che, in questo periodo particolare, sono in difficoltà.