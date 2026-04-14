Lavoro, crescita professionale e valorizzazione del talento individuale.

ll prossimo 21 aprile, dalle 9:00 alle 13:00, l’Auditorium Fiera della Pesca di Ancona ospiterà una nuova tappa del percorso «Recruiting Day» di COOSS Marche che nei mesi scorsi ha toccato varie città marchigiane tra cui: Fermo, San Benedetto, Jesi ed ora il capoluogo dorico.

Si tratta di una preziosa occasione di confronto rivolta a tutti professionisti operanti in ambito socio-educativo e socio-sanitario (OSS, infermieri, assistenti sociali, fisioterapisti, psicologi, counselor, formatori, orientatori, progettisti sociali, animatori ed educatori) che hanno piacere di mettersi in gioco in una realtà dinamica ed eterogenea come quella di COOSS: una delle più grandi cooperative italiane che nel 1979 ha visto la luce proprio ad Ancona.

L’evento è aperto anche a studenti universitari, laureandi e neo-laureati per offrire loro un’opportunità concreta di ingresso nel mondo del lavoro.

Non si tratta di un semplice momento di selezione, bensì di una vera e propria esperienza di orientamento e formazione attiva. Nel corso della mattinata, i partecipanti potranno confrontarsi direttamente con i coach, i recruiter ed i coordinatori dei servizi di COOSS Marche, approfondendo competenze richieste, posizioni aperte e prospettive di crescita nel settore.

Ospite della tappa anconetana, la Dottoressa Lara Milan, Talented Education Specialist di livello internazionale ed esperta nella valorizzazione del potenziale umano. Autrice di diversi volumi per Erickson Editore, Lara Milan terrà una lectio magistralis sulla psico-pedagogia dei talenti, offrendo spunti innovativi sullo sviluppo personale e professionale.

A seguire, spazio ai laboratori esperienziali ed alle sessioni di candidatura guidata, condotte dai formatori COOSS.

Il Recruiting Day si configura così come una grande occasione per chi è in cerca di lavoro, per chi desidera orientarsi, riconoscere il proprio valore e costruire un percorso professionale coerente con le proprie attitudini. Un appuntamento che unisce selezione, formazione e visione, mettendo al centro la persona ed il suo talento.

Per partecipare è consigliata la prenotazione sul link: https://bit.ly/3PNrHi6