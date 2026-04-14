Sabato a Belvedere Nord e domenica all’Archeodromo del Conero possibilità di provare attrezzatura fotografica Nikon. Attesi fotografi da tutta Italia

I meravigliosi scorci paesaggistici del Conero, le bellezze naturali e quelle archeologiche saranno i protagonisti del workshop di fotografia che vedrà il Parco del Conero protagonista nel prossimo weekend. Grazie al Cea Parco del Conero, all’organizzazione dell’Associazione Fotografica “La Notte”, la collaborazione di Foto Emmegi e Nikon Italia, saranno in buon numero gli appassionati di fotografia naturalistica che sabato 18 e domenica 19 aprile potranno godersi le bellezze del Conero e provare ad immortalarle grazie all’attrezzatura fotografica messa a disposizione dal prestigioso marchio.

La due giorni prevede che la tarda mattina e il pomeriggio di sabato siano dedicati al paesaggio e alla natura da Belvedere Nord mentre domenica mattina ci si concentrerà all’Archeodromo del Conero a Sirolo per immortalare i manufatti di archeologia sperimentale e l’ambientazione di una casa picena di 2500 anni fa.

“Ringraziamo l’impegno e la disponibilità di tutti gli organizzatori a partire dal Gruppo Fotografico “La Notte” al quale ci lega una collaborazione proficua che si arricchisce ogni anno di nuove idee e progetti – ha detto Luigi Conte, presidente del Parco del Conero – tutti volti a promuovere le bellezze di questo scrigno di biodiversità nel totale rispetto della natura e dell’ambiente ed all’insegna della sostenibilità”.

Zaino e attrezzatura in spalla i fotografi raggiungeranno i punti panoramici individuati per immortalare le bellezze naturalistiche.

“La fotografia è uno straordinario veicolo di promozione e valorizzazione del territorio – ha concluso – e per noi questo workshop di due giorni è coerente con il percorso che stiamo promuovendo di destagionalizzazione perché il Conero è bello e offre opportunità in tutte le stagioni”. Per info e prenotazioni info@fotoemmegi.it