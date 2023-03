PESARO – C’è una data per il rientro in Italia Michael Alessandrini, arrestato in Romania dopo l’omicidio di Pierpaolo Panzieri a Pesaro. Alessandrini tornerà in Italia giovedì, verrà portato nel carcere di Pesaro, dove sarà poi sottoposto a interrogatorio.

La procura non ha ancora stabilito se disporre la perizia psichiatrica, chiesta dalla difesa di Alessandrini per valutare la capacità di intendere e di volere dell’uomo, che non era in cura per patologie psichiche ma – a quanto riferito dalla famiglia – soffriva da tempo di problemi psichiatrici .

Intanto è stato dato il nulla osta alla restituzione della salma di Pierpaolo Panzieri alla famiglia. Il funerale di Pierpaolo si terrà sabato 18 marzo alle ore 11 in duomo a Pesaro.