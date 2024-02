Incidente stradale mortale lunedì sera a Castelfidardo (Ancona). In un rettilineo sulla via Jesina, località Cerretano, in direzione di Osimo, poco prima delle 21, un’auto Toyota è finita fuori strada ed piombata in un vivaio, ribaltandosi. Nell’impatto è deceduto un bimbo di 5 anni che viaggiava con la madre e con il fratellino poco più grande.

La donna, che guidava la vettura, e l’altro figlio, sono rimasti feriti e incastrati nell’auto; sono stati poi estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco intervenuti dal distaccamento di Osimo, dopo la segnalazione al 112, così come i carabinieri. Per il più piccino della famiglia purtroppo non c’è stato nulla da fare. Per i rilievi sul posto l’Arma dei carabinieri, che sta lavorando alla ricostruzione della dinamica dell’incidente.

L’auto è uscita dalla carreggiata sulla destra per poi volare nel vivaio ribaltandosi. Subito dopo lo schianto una coppia di anziani residenti è uscita in strada e ha prestato i primi soccorsi. I due anziani sono i genitori di Andrea Sampaolesi, morto 13 anni fa sulla provinciale, la strada maledetta.