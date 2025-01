Il nuovo commissario per la Ricostruzione post Alluvione 2023 Fabrizio Curcio incontra a Palazzo Leopardi ad Ancona il presidente della Regione Francesco Acquaroli, l'assessore alla Protezione Civile Stefano Aguzzi e tutta la struttura regionale. La tappa marchigiana arriva dopo quelle in Emilia Romagna e in Toscana per fare un punto della situazione attuale.