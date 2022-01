Approfitta della fede di un’anziana e le spilla 40 mila euro per figli e funerali inesistenti. “Arrotondava” così il reddito di cittadinanza.

Facendo leva sui buoni sentimenti di una 82enne, fervente cattolica, una donna di 49 anni è riuscita a carpirne la fiducia e raggirarla per cinque anni, facendosi consegnare somme che hanno finito per dilapidare un patrimonio di oltre 40mila euro, in parte recuperato dai carabinieri.



Per anni, la donna più giovane, romena, percettrice del reddito di cittadinanza e con un figlio disabile a carico, si è fatta consegnare soldi, raccontando storie drammatiche e inventandosi anche l’esistenza di tre figli, di cui due gemelli: le somme donate servivano di volta in volta a pagare le spese sanitarie dei ‘figli’ e poi addirittura quelle per i funerali.



Ad allertare i carabinieri sono stati i dipendenti dell’ufficio postale di Falconara, dove l’82enne aveva lavorato prima di andare in pensione e a cui si era rivolta con frequenza negli ultimi tempi, confidando di essere rimasta senza soldi. I militari sono andati a casa della donna e si sono fatti raccontare tutto. L’anziana ha anche mostrato una foto della destinataria delle donazioni, immortalata con due gemelli. Foto che ad un esame più attento è risultata truccata: era ritratto un solo bambino, ‘clonato’ con un programma di grafica.

E’ stata attivata una rete di protezione sociale con il coinvolgimento dei Servizi Sociali del Comune di Falconara e la nomina di un amministratore di sostegno. I militari della Tenenza sono riusciti a sequestrare alla truffatrice beni mobili per un ammontare di 40mila euro: elettrodomestici di lusso, un drone, un super monitor, bigiotteria e monili in oro e un’auto Bmw X6 con interni in pelle.

La donna dovrà rispondere dell’accusa di circonvenzione di incapace, dato che l’anziana è risultata affetta da demenza senile, e tenersi alla larga dalla sua vittima a causa di un divieto di avvicinamento. Ovviamente il reddito di cittadinanza verrà revocato.