FERMO – I carabinieri di Fermo hanno denunciato un 40enne, pregiudicato, dopo gli accertamenti scaturiti dalla denuncia formalizzata della madre residente nella zona.

La vittima, una donna coraggiosa, ha sporto denuncia presso la Stazione dei Carabinieri segnalando i ripetuti comportamenti aggressivi e minacciosi del figlio convivente nei suoi confronti.



Maltrattamenti, andati avanti per 5 mesi, con l’obiettivo di ottenere del denaro per l’acquisto di stupefacenti, Il 40enne faceca richieste sempre più pressanti alla madre, costringedola a cedere. Di fronte al rifiuto opposto dalla vittima, la violenza e l’aggressività del figlio crescevano, inducendo la parte offesa a lasciare, suo malgrado, l’abitazione di residenza per trasferirsi presso altri congiunti. La denunciante ha sottolineato di non aver mai fatto ricorso a cure mediche o richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per tali episodi, fino a quando la gravità della situazione ha reso necessario l’intervento delle autorità competenti, che hanno disposto l’attivazione del Codice Rosso.