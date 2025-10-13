CORRIDONIA – Grave incidente sul lavoro in un’azienda della zona industriale di Corridonia, dove un operaio a bordo di un escavatore è stato travolto da una parete di terra. Da più di tre ore i soccorritori sono impegnati per estrarre l’uomo dal mezzo e le operazioni sono in corso (ore 19.00)



Secondo le prime ricostruzioni l’operaio stava lavorando con l’escavatore quando è stato travolto dal cedimento di una parete di terra, un collega che era poco distante da lui ha dato l’allarme.



Sul posto sono i sanitari del 118, l’eliambulanza, i vigili del fuoco, i carabinieri di Corridonia e gli ispettori dello Spsal di Macerata

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO