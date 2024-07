Un incendio è divampato nella notte in un garage seminterrato, con un'auto all'interno, e il fumo denso è salito nel dove abitano 12 nuclei famigliari, rendendo necessario evacuare per circa quattro ore la metà delle famiglie presenti in via precauzionale: due anziani sono portati in ospedale dai sanitari del 118 per accertamenti perché avevano respirato un po' di fumo. E' accaduto intorno alle 3, al civico 27 di Via Flavia, nel quartiere Brecce Bianche ad Ancona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per spegnere le fiamme, ma anche il 118 e la polizia di Stato: i pompieri hanno fatto evacuare le persone del condominio anche con l'ausilio dell'autoscala.