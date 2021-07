Sono 21 i nuovi contagi da Covid 19 nelle Marche, mentre resta sostanzialmente stabile il numero dei ricoveri, 11 in totale (+1 in 24 ore). Nessun decesso nelle ultime 24 ore.

Il Pesarese guida i contagi: 21 i positivi

Dopo giorni con l’Ascolano a guidare il fronte del contagio, dopo il focolaio scoppiato in una festa a San Benedetto del Tronto, è il Pesarese con 7 positivi la provincia dove si registra il maggiori numero di positivi. Segue Macerata (6), Ascoli Piceno (3), Ancona (2) e Fermo (2), e un caso per un residente fuori regione.

Il rapporto positivi/testati è del 2,8% (21 su729) per i tamponi molecolari, e del’1,1% per gli antigenici (6 su 525). E’ di 2381 il totale dei tamponi effettuati.

Ricoveri stabili, nessun decesso in 24 ore

Restano sostanzialmente stabili i ricoveri: sono 11 in totale (+1 in 24 ore). L’aumento di una persona riguarda i reparti non intensivi (9 in totale), mentre è invariato il numero di persone in terapia intensiva (2).

In aumento (+ 11 in 24 ore) il numero dei dimessi/guariti: sono 99670 dall’inizio della pandemia.

Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore: il totale è di 3038 dall’inizio della pandemia.