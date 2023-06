SENIGALLIA – Mancano sette giorni alla Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’, il grande evento di solidarietà che accenderà lo stadio Bianchelli mercoledì 21 giugno alle 21. L’appuntamento, organizzato a sostegno delle persone colpite dall’alluvione del settembre scorso e rimandato causa allerta meteo, arriva finalmente in città con i grandi nomi dello spettacolo, della musica e dello sport. La Nazionale Cantanti scenderà in campo con il Charity Team Senigallia. Il ricavato andrà interamente a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, da subito in prima linea nella gestione dell’emergenza.

I primi nomi? Per la Nazionale italiana cantanti abbiamo, confermati dal mister Sandro Giacobbe, il presidente e capitano Enrico Ruggeri, Ubaldo Pantani, Bugo, Moreno Conficconi, Moreno, Matteo Bocelli, Ludwig, Pierpaolo Pretelli, Paolo Vallesi, Marco Ligabue, Cricca, Deddy e Il Tre. Ma c’è grande fermento anche su altri personaggi, che sono soliti dare l’ok in prossimità dell’evento per impegni di cartellone e di gare. Prestissimo anche i nomi del Charity Team.

I biglietti già acquistati sono ancora validi, mentre per chi vuole sono disponibili su Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/ticket/partita-del-cuore-insieme-per-senigallia/206407) al costo di 10 euro più diritti di prevendita per la gradinata. I biglietti sono in vendita anche alla Libreria Mastai, in via Felice Cavallotti 15 a Senigallia, con orario 9-12.30 tutte le mattine tranne il lunedì e 17-19 solo di lunedì, mercoledì e venerdì.