ANCONA – Stavano per sfondare il distributore automatico di cannabis light, in via Flaminia ad Ancona, due fidanzati anconetani di 20 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine, poi scoperti e denunciati dalla Polizia di Ancona. Mentre lei faceva da palo, lui cercava di scassinare il distributore: ad allertare la Polizia è stato il proprietario del negozio che aveva notato la ragazza all’angolo della strada. Già un’altra volta erano stati allontanati mentre tentavano la stessa “impresa”. Alla vista degli agenti il ragazzo ha tentato di scappare dentro un cantiere, stava per salire su un tetto quando però è stato raggiunto e bloccato. Lui e la ragazza sono stati arrestati per tentato furto aggravato.