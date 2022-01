Tremendo schianto sulla Flaminia, sul posto la Croce Gialla. Traffico in tilt, ecco le immagini.

Il pauroso incidente è avvenuto questa mattina, nei pressi dell’incrocio con Via Verdi. Fortunatamente le persone coinvolte, prontamente soccorse dalla Croce Gialla di Ancona, non hanno avuto gravi conseguenze, a dispetto delle immagini.

Una Peugeot e una 500 si sono scontrate per cause in corso di accertamento, in un orario caratterizzato da grande traffico. Risultato: strada bloccata, code di centinaia di metri. Sul posto la Polizia Municipale per ripristinare la fruizione della carreggiata.

I conducenti dei due mezzi non hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero. Situazione in via di normalizzazione.