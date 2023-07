ANCONA – Risposte urgenti all’emergenza peronospora. L’assessore Andrea Antonini ha annunciato in consiglio regionale la convocazione di un tavolo interregionale per affrontare la diffusione del fungo che sta colpendo i vigneti marchigiani e che rischia di dimezzare la produzione annuale di uva e vino. Antonini avanzerà la proposta in Commissione agricoltura delle Regioni, chiedendo al Ministero fondi diretti a compensazione delle perdite, che potrebbero sfiorare il 50% della produzione.



La peronospora si è diffusa nei vigneti a causa dell’umidità legata alle abbondanti piogge cadute nel mese di maggio su tutta la regione, ma anche su altri territori nazionali, infestando non solo le foglie, ma anche i grappoli.

Quello della peronospora “è un tema talmente delicato che le Regioni non possono affrontarlo da sole – ha detto Antonini – per questo ho avanzato la proposta di un tavolo tra Regioni e Ministero dell’Agricoltura”.