ANCONA – Primo giro di boa in Commissione Sanità per la proposta di atto amministrativo relativa al ‘Piano sociosanitario regionale 2023/2025. Salute, sicurezza e innovazione per i cittadini marchigiani’, atto sul quale sono relatori i consiglieri Carlo Ciccioli (Fratelli d’Italia) per la maggioranza e Maurizio Mangialardi (Partito Democratico) per la minoranza.

“Con le audizioni del presidente del Comitato degli Enti gestori delle strutture sociosanitarie e sociali e del rappresentante delle aziende pubbliche di servizi alla persona abbiamo concluso un serio ed intenso periodo di ascolto e confronto – ha evidenziato il presidente della Commissione Nicola Baiocchi (FdI) –. Ora il lavoro si concentrerà maggiormente sull’analisi del testo, valutando la possibilità della sua integrazione con le istanze pervenute dai soggetti ricevuti in audizione e con le proposte emendative che giungeranno sul tavolo della Commissione”.

Audizioni iniziate il 16 giugno scorso, con cadenza bisettimanale, che hanno fatto registrare la presenza di oltre centoventi soggetti interessati. Per il vicepresidente della Commissione Romano Carancini (Pd) “poche le sette sedute dedicate alle audizioni su un atto così importante. Sarebbe stato inoltre doveroso – conclude – trasferire sui territori il confronto e raccogliere a pieno la voce dei cittadini”.