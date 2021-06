Forte calo dei ricoveri nelle ultime 24 ore nelle Marche. Il totale è di 67 persone ricoverate per Covid, con una diminuzione di 13 posti letto rispetto al giorno precedente. In particolare, sono 18 i ricoveri semi intensiva (-7) e 39 nei reparti non intensivi (-6). Invariato invece il numero dei degenti in terapia intensiva, fermi a 10. Zero in pazienti in pronto soccorso.

In aumento i dimessi/guariti, a quota 97.483, con un aumento di 137.

Zero decessi nelle ultime 24 ore

Prosegue l’ondata rassicurante sui decessi. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati zero decessi: resta pertanto invariato a 3025 il numero delle vittime totali del Covid19 dall’inizio della pandemia