Sarà un pomeriggio spettacolare quello di sabato 18 gennaio al PalaCasali di Ancona con il Memorial Alessio Giovannini, quarta edizione del meeting internazionale di atletica in ricordo del giornalista marchigiano scomparso prematuramente nel 2019 e punto di riferimento nella comunicazione dell’atletica italiana per un decennio. L’evento segna un momento storico perché è il primo meeting in Italia con programma completo che entra del calendario del prestigioso World Indoor Tour come tappa Challenger del circuito mondiale al coperto.