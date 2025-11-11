CASTELFIDARDO – Un incidente tra due veicoli, che si sarebbero scontrati frontalmente, poi un’auto che va a fuoco: deceduta una persona. Tragedia nel pomeriggio odierno, intorno alle 15, lungo la Statale 16 Adriatica nel territorio di Castelfidardo. Le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute sul posto. L’altro automobilista, invece, sarebbe rimasto ferito in modo lieve.

A sirene spiegate sono arrivati i sanitari del 118, insieme alle squadre di Osimo e Ancona dei vigili del fuoco che hanno provveduto allo spegnimento dell’incendio di una delle due auto e, successivamente, alla messa in sicurezza dei mezzi. Traffico paralizzato durante le operazioni di soccorso: il traffico verso Ancona è stato bloccato da Loreto lungo la Ss16, mentre dal capoluogo verso la città mariana è deviato per la zona industriale dell’Acquaviva di Castelfidardo.

In aggiornamento