E’ morta a Roma, dopo una lunga malattia, Clio Napolitano, originaria di Chiaravalle (Ancona), la moglie dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano deceduto il 22 settembre del 2023.

Clio Napolitano Avrebbe compiuto 90 anni a novembre.

“Un rapporto alla pari”. Così Clio Napolitano amava definire i 64 anni di matrimonio con l’ex presidente della Repubblica. First lady riservata, è morta a Roma dopo una lunga malattia quasi a un anno preciso dal marito e a due mesi dal compleanno per i suoi 90 anni. Con il dirigente del Pci si conobbero a Napoli ma poi fu a Roma che scattò il corteggiamento: “Ci siamo molto frequentati al ristorante, tanto che mi diceva che l’avevo presa per fame…”, ricordava quegli anni l’ex presidente.

L’ultima istantanea pubblica di Giorgio e Clio Napolitano insieme è del 14 gennaio 2015, il giorno in cui scesero dal Colle più alto di Roma per tornare a casa, nel rione Monti: poche centinaia di metri ma una distanza infinita per la signora Clio, first lady antipresenzialista, sempre allergica ai cerimoniali e alle auto blu nei nove anni trascorsi al fianco dell’undicesimo presidente della Repubblica. “Bravo, grazie, bentornato presidente”, l’accoglienza della gente del rione di via dei Serpenti. “Abbiamo chiuso e riaperto gli scatoloni due volte e questa e’ quella che vale, perche’ indietro non si torna davvero”, diceva Clio Napolitano, al Corriere della Sera. Forse anche perché insofferente a scorte, auto blu e limitazioni (una volta si mise in fila davanti alle scuderie del Quirinale come una privata cittadina per visitare una mostra di pittura) da moglie del presidente della Repubblica, nel 2007 fu vittima di un incidente quando fu investita da un auto mentre da sola traversava la strada sulle strisce pedonali di fronte al Quirinale, fratturandosi una gamba e un braccio. La signora Napolitano è stata avvocato della Lega delle Cooperative fino al 1992 (anno in cui il marito fu eletto alla presidenza della Camera).

Si conobbero nel 1959 a Roma, dove lei si era trasferita da Chiaravalle, in provincia di Ancona, per fare pratica in uno studio legale e Napolitano era un promettente giovane dirigente del Pci. Si sposarono con rito civile a Roma dopo pochi mesi di fidanzamento e andarono a vivere a Napoli. Lei, figlia di due comunisti arrestati dal fascismo che la concepirono durante il confino politico a Ponza, difendeva i braccianti agricoli nelle cause contro i loro datori di lavoro. Gli stessi braccianti, quando vedevano Napolitano in qualche comizio, si davano di gomito e commentavano: “Quello è il marito dell’avvocato nostro”. La coppia si trasferì a Roma nel 1966, quando Napolitano, che era già deputato dal 1953, fu chiamato alla direzione nazionale del partito alle Botteghe Oscure. Andarono a vivere nell’appartamento a Monti, lo stesso dove torneranno dopo aver lasciato il Quirinale. Hanno avuto due figli, Giovanni e Giulio. Coppia inossidabile, hanno condiviso sempre le vacanze in val Pusteria e soprattutto a Stromboli