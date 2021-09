FABRIANO – Perde il controllo del mezzo, sbatte contro il guard rail e poi si schianta contro un palo telefonico: tragica fine per un giovane di 22 anni di Fabriano deceduto ieri in notte in uno schianto avvenuto lungo la strada che collega Fabriano a Sassoferrato. Il giovane, Riccardo Pelati, ha riportato ferite molto gravi e nonostante i disperati tentativi medici di salvarlo, non ce l’ha fatta. “L’amministrazione comunale a nome di tutta la comunità di Fabriano si stringe intorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi di Riccardo che un incidente stradale ha strappato dalla vita troppo presto”, scrive Gabriele Santarelli, sindaco di Fabriano.