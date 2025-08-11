È stato dimesso il dipendente della Carbon Line di Fano trasportato stamattina in codice giallo al pronto soccorso dopo il violento incendio che ha colpito il capannone dell’azienda, in via Papiria. L’uomo, fortunatamente, non ha riportato intossicazioni.

Le fiamme, divampate poco dopo le 12 all’interno della ditta specializzata nella produzione di yacht di lusso, hanno provocato una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza e udita in tutta la zona industriale di Bellocchi per le esplosioni dei materiali infiammabili presenti in magazzino.

Sul posto sono ancora al lavoro diverse squadre dei Vigili del Fuoco per domare il rogo, mentre Polizia, Protezione Civile, personale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro-Urbino e tecnici dell’ARPAM stanno monitorando la situazione e i possibili effetti sulla qualità dell’aria.

Ordinanza contingibile e urgente

A seguito dell’incendio e della conseguente nube di fumo che sta interessando le aree circostanti, il sindaco di Fano ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica, adottata in base al principio di precauzione e alle indicazioni di AST Pesaro-Urbino e ARPAM.

Entro un raggio di 2 chilometri dal luogo del rogo, sono in vigore:

divieto di utilizzo di climatizzatori e pompe di calore che prelevano aria dall’esterno;

obbligo di tenere chiusi tutti gli infissi di abitazioni, opifici e attività artigianali;

divieto di consumare prodotti agricoli (frutta, verdura, foraggio) raccolti o coltivati nell’area;

divieto di utilizzare o consumare acqua superficiale stagnante, per persone e animali;

obbligo di trattenere in casa, se possibile, animali domestici e da affezione;

limitazione delle attività all’aperto, in particolare quelle ludico-sportive.

Le misure resteranno in vigore fino al completamento delle analisi su aria, suolo e acqua da parte di ARPAM, necessarie per escludere la presenza di sostanze tossiche oltre i limiti di legge.

Massima allerta e monitoraggio costante

L’ordinanza è stata trasmessa a tutte le autorità competenti — Prefettura, Protezione Civile, AST, ARPAM, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Commissariato di P.S. e Carabinieri — ed è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. Le autorità continueranno a monitorare la situazione e a fornire aggiornamenti alla cittadinanza.