ANCONA – A pochi giorni dall’investimento nel quartiere Archi in cui è rimasto ucciso un 23enne richiedente asilo, travolto da una autocisterna, nuovo investimento questa mattina ad Ancona, sempre nella zona centrale della città.



Un uomo di circa 80 è stato travolto da un’auto in via IXXX Settembre, nei pressi dello spartitraffico. L’anziano, rimasto comunque coscente, è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso per un politrauma.