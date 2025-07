ANCONA – Grave incidente questa mattina, all’alba, ad Ancona, in via Posatora. Due automobili, una Lancia Y e un suv nero, irriconoscibili dopo lo schianto, si sono scontrate frontalmente in curva, vicino al parco Belvedere intorno alle 6. Tre le persone ferite di cui uno in gravi condizioni ed estratto dalla Lancia Y. Si tratta del conducente della vettura, un 45enne di origine tunisina. L’uomo viaggiava in direzione del quartiere di Torrette, a bordo con lui una ragazza di 25 anni, di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe azzardato un sorpasso in curva finendo contro il suv che procedeva in senso opposto. Nessun segno di frenata è stato trovato sull’asfalto. Al volante del suv un 50enne di origine romena che andava al lavoro in un cantiere navale del porto.

I