Una giornata ricca di significato, a Treia, nel ricordo della giovane campionessa Matilde Lorenzi a cui è stata dedicata un’aula dell’Istituto Comprensivo "Egisto Paladini”. Sabato nella Scuola Secondaria di I grado si è svolta la cerimonia di intitolazione di un'aula alla giovane promessa dello sci italiano tragicamente scomparsa durante un allenamento nell'ottobre 2024.

L'iniziativa è nata dal progetto della classe 3ªA, vincitrice del primo premio regionale e nazionale del concorso "Sulle vie della parità", focalizzato sul tema della parità di genere nello sport.

Alla cerimonia sono intervenuti la Dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo, il vice Sindaco David Buschittari, il Presidente del CONI Marche Fabio Luna, i genitori di Matilde Lorenzi, rappresentanti dell’Osservatorio di Genere, della Fondazione Matilde Lorenzi, della LUBE Academy, le atlete coinvolte nel progetto e gli studenti protagonisti dell'iniziativa.

Matilde Lorenzi era una giovane promessa dello sci alpino italiano, nata a Torino nel 2004 e cresciuta a Valgioie. Specializzata in supergigante e discesa libera, faceva parte del Centro Sportivo Esercito e si era messa in luce vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino nella stagione 2023-2024. Ai Campionati Mondiali Juniores di Châtel, in Francia, si è classificata quarta nel team event e sesta in discesa libera

Il 28 ottobre 2024, durante un allenamento in Val Senales, ha subito una grave caduta ed è morta a soli 19 anni. La sua scomparsa ha profondamente colpito il mondo dello sport italiano, che la ricorda per talento, passione e determinazione.