Il prestigioso scenario del teatro comunale Feronia ha ospitato una serata densa di emozioni per la presentazione ufficiale della sesta tappa della 61ª edizione della Tirreno-Adriatico. La “Corsa dei Due Mari”, uno degli appuntamenti più iconici del ciclismo mondiale, vedrà la Città di San Severino Marche protagonista assoluta sabato 14 marzo, con la partenza fissata nella monumentale cornice di piazza del Popolo.

L’evento del vernissage della corsa ha visto la partecipazione di un ospite d’eccezione, il due volte campione del mondo Gianni Bugno, che è stato accolto dal calore della comunità settempedana.

Sul palco, a testimoniare l’importanza istituzionale e sportiva dell’evento, erano presenti l’assessore regionale allo Sport, Tiziano Consoli, il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, e l’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche, monsignor Francesco Massara.

Numerose le autorità in sala, tra cui il vice segretario della Presidenza della Regione Marche, Silvia Luconi, il consigliere regionale Renzo Marinelli, il presidente dell’Unione Montana Potenza Esino Musone e sindaco di Matelica, Denis Cingolani, oltre a numerosi sindaci del territorio, al presidente del Consiglio comunale Sandro Granata, alla Giunta e ai consiglieri comunali.

Un momento di grande orgoglio per la città è stato dedicato alla celebrazione del talento locale. Nel corso della serata, infatti, sono stati premiati sul palco gli atleti settempedani che si sono particolarmente distinti nell’ultimo periodo per meriti e risultati sportivi. I riconoscimenti sono andati alle squadre che rappresentano il cuore pulsante del ciclismo del territorio: Asd Tormatic Pedale Settempedano, Team Co.Bo. Pavoni. Fast Forward, Bike Zone, Asd Raven Team, Marconi Team.

A fare gli onori di casa il sindaco Rosa Piermattei, che ha sottolineato il valore simbolico della manifestazione a dieci anni dalle prime scosse di terremoto: “La bellissima piazza del Popolo si sta preparando con emozione per accogliere la partenza della “tappa regina”. Ospitare la “Corsa dei Due Mari” non è solo un evento sportivo ma una vetrina internazionale che accende i riflettori sulle nostre bellezze e sulla nostra capacità di accoglienza. Questa occasione vuole essere anche un modo per ricordare quanto le nostre comunità abbiano sofferto a causa del sisma. Ci siamo rialzati, abbiamo iniziato a spingere sui pedali e questa competizione è per noi un’occasione di rinascita e di speranza”.

La parola è poi passata al sindaco di Camerino, Roberto Lucarelli, città che ospiterà l’arrivo della tappa in piazza Cavour, luogo storico dove l’indimenticato campione marchigiano Michele Scarponi vinse una tappa del Giro d’Italia indossando la maglia rosa. “Partiamo da una piazza magnifica come quella di San Severino Marche e arriviamo in quella piazza Cavour dove Michele Scarponi trionfò nel 2009. Per noi questa è una corsa carica di simbolismo, una vetrina straordinaria per il nostro territorio che vedrà protagonisti tutti i grandi campioni del panorama mondiale, tra cui il nostro giovane talento Giulio Pellizzari”.

L’assessore regionale Tiziano Consoli ha evidenziato il legame inscindibile tra sport e valorizzazione del territorio: “La Tirreno-Adriatico è un binomio fondamentale tra sport e turismo. Quest’anno la tappa regina di 188 km toccherà il cuore dei Sibillini con la salita di Sassotetto, prima di scendere verso la costa. Questo impegno si sposa con il progetto Marche Outdoor, per il quale la Regione ha investito oltre 70-80 milioni di euro in ciclovie”.

Il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, ha ricordato con orgoglio i primati della regione: “Le Marche sono al primo posto in Italia per numero di società sportive (163 ogni 100.000 abitanti) e tesserati. Ospitare tre tappe su sette dimostra quanto la nostra regione creda in questa disciplina e quanto il mondo intero possa oggi ammirare la bellezza e la forza della nostra ricostruzione”.

La giornata di sabato sarà una vera e propria festa popolare per San Severino Marche: alle ore 9 il ritrovo dei ciclisti per le operazioni preliminari e la firma del foglio di partenza poi alle 10,30 il via ufficiale alla tappa.

Prima della bandierina di partenza, una rappresentanza di giovanissimi atleti dell’Asd Tormatic Pedale Settempedano aprirà la sfilata dei campioni, accompagnando il gruppo da piazza del Popolo fino al “chilometro zero” in località Colotto.