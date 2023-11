ANCONA – Mattinata movimentata in Viale della Vittoria ad Ancona. Le Volanti della polizia sono intervenute a casa di una donna che poco prima aveva lanciato diversi oggetti dalla finestra, tra cui una mannaia, finita in un campo da tennis sul quale si affaccia la finestra del proprio appartamento.



In quel momento c’era una partita in corso. Per fortuna nessuno si è ferito ma in campo è scoppiato il panico con conseguente immediato allarme alle forze dell’ordine.



Gli agenti della Questura dorica hanno così bussato alla porta della donna per ricostruire l’accaduto. Secondo i primi accertamenti, la donna si era ferita con la mannaia preparando il pranzo e, in preda alla rabbia ed al dolore, aveva iniziato a prendere le prime cose che le stavano intorno e a lanciarle dalla finestra per sfogarsi, tra cui anche lo stesso coltello con cui si era ferita.



La donna è stata accompagnata al pronto soccorso di Torrette e denunciata per getto pericoloso di cose mentre la mannaia è stata posta sotto sequestro.