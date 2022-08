SIROLO – La Spiaggia delle Due Sorelle sarà a numero chiuso fino al 4 settembre. Una decisione presa per tutelare l’ambiente e la sicurezza degli stessi bagnanti, a causa dell’afflusso superiore alle reali capacità ricettive del luogo in queste ultime settimane.

Per accedere alla spiaggia occorrerà prenotare il posto attraverso l’app spiagge.it oppure andando sul portale www.turismosirolo.it. La prenotazione sarà valida per la fascia oraria 8-18. Per i trasgressori è prevista una multa compresa tra 25 a 500 euro. Non occorrerà prenotare, però , se si andrà alle Due Sorelle utilizzando il servizio offerto dai traghettatori del Conero.