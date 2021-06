SAN BENEDETTO – La FIGC ha accolto la richiesta di affiliazione della Samb alla Serie C. Ecco il comunicato ufficiale della nuova società rossoblù in mano al presidente Renzi: “L’A.S Sambenedettese comunica che, in data odierna, la Figc ha accolto favorevolmente la domanda di attribuzione del titolo sportivo presentata in data 4 giugno 2021 dal club rossoblù”.

Grande soddisfazione per il neo patron Roberto Renzi: “una bellissima notizia, ma visti gli enormi sforzi fatti, non solo economici, non ci potevamo attendere di certo un esito diverso da questo. Sono stati, infatti, giorni di lavoro febbrile per tutti noi e colgo l’occasione per ringraziare, in primis, gli avvocati Chiara Schiavi ed Eduardo Chiacchio, i tesserati per il loro fattivo contributo alla causa e tutte le persone che mi hanno supportato in questi periodo. Il futuro? Stiamo già lavorando per programmare al meglio il futuro del club e per presentare quanto prima tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al prossimo campionato di serie C”.