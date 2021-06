ANCONA – Conferma importante in casa Matelica: prosegue per la quarta stagione consecutiva il rapporto con il DS Francesco Micciola. Dopo la vittoria della Coppa Italia, l’approdo nel professionismo e la conquista dei play-off in Lega Pro, Micciola e il Matelica sono pronti per scrivere insieme un altro importante capitolo della storia biancorossa. In mattinata l’accordo con la società.

“Il nostro progetto di calcio è ampio e ambizioso. Punta sul territorio ed avrà una durata di ampio respiro. In questi anni abbiamo iniziato a mettere insieme tante figure professionali, proprio partendo dal Direttore, che hanno dato tanto al Matelica e che ringrazio profondamente. Il Direttore Micciola fa parte del nostro progetto, con lui abbiamo condiviso momenti importanti e siamo sicuri che tanti altri potremo viverne in futuro. La sua conferma è per me una grande soddisfazione. Lo ringrazio per il lavoro fin qui svolto. Sono convinto che potrà darci ancora tanto” ha dichiarato il Presidente Onorario Mauro Canil.

“Sono contento di continuare questa avventura. Ringrazio la Società in tutte le sue componenti per la fiducia e la stima, in primis la famiglia Canil. Ci rimetteremo subito al lavoro con lo spirito che ci ha sempre contraddistinto” le parole del DS Micciola.

“Sono felice che Francesco sarà con noi anche la prossima stagione. La nostra storia – ha concluso la DG Roberta Nocelli- è iniziata tre anni fa ed è una storia importante, che regalato ad entrambi innumerevoli soddisfazioni. Insieme abbiamo vinto tutto ciò che c’era da vincere. Ora la sfida si fa ancora più difficile e sono sicura che il feeling che abbiamo instaurato permetterà alla nostra Società di tagliare insieme nuovi importanti traguardi”.