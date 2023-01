A 83 anni viveva in una roulotte in un parcheggio pubblico ad Ancona. La sua presenza è stata segnalata alla polizia e ieri un equipaggio della Squadra Volanti ha raggiunto il parcheggio.

Dove si trovavano due roulotte posteggiate: in una c’era una donna di 50 anni che è stata identificata, nell’altra l’83enne, pensionato, di fatto senza fissa dimora e domiciliato lì da mesi. L’uomo, che appariva lucido e capace, ha raccontato che viveva nella roulotte perché, dopo aver perso tutti i familiari, non poteva sopravvivere altrimenti, avendo a disposizione la sola pensione di invalidità civile. La donna, anche se non legalmente delegata, ne gestiva la pensione con il consenso dell’anziano per acquistare in un supermercato vicino tutto l’occorrente per mangiare, bere e provvedere all’igiene personale.

La donna ha mostrato agli agenti le ricevute di pagamento e gli scontrini conservati, oltre alle ricevute dei prelievi fatti insieme all’83enne presso un ufficio postale. La roulotte, priva di illuminazione, riscaldamento e acqua corrente, non era però adatta alla vita quotidiana di un anziano. Inoltre, i due vivevano con quattro cani e diversi gatti tenuti in scarse condizioni igieniche. Gli agenti hanno allertato gli enti di competenza: le istituzioni, riferisce una nota della Questura di Ancona, si ne sono fatte prontamente carico del pensionato.