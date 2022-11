Le Marche tornano a tremare. Stamattina, 9 novembre 2022, alle ore 07.07, un terremoto di magnitudo Ml 5.7 è stato registrato dalla Rete Sismica Nazionale. Epicentro localizzato in mare ad una distanza di circa 30 km di distanza dalla costa marchigiana nella provincia di Pesaro Urbino, ma con effetti anche nella provincia di Ancona.

La città di Fano dista circa 31 km, il capoluogo Pesaro circa 35 km dall’epicentro. La profondità ipocentrale dell’evento è circa 7 km. Questo quanto riferisce l’Ingv: le scosse, di minore intensità, stanno proseguendo.

Scuole chiuse in diverse città delle province di Pesaro-Urbino e Ancona, stesso discorso per le Università (eccezion fatta per Camerino). Alcune strutture sanitarie sono state evacuate precauzionalmente, come Villa Igea ad Ancona e anche all’ospedale di Fano sono stati sospesi alcuni servizi in attesa delle verifiche.

Gente in strada data l’intensità della scossa choc: molte hanno riferito di non aver mai sentito nulla di simile prima. Calcinacci caduti nelle zone delle stazioni ferroviarie, circolazione dei treni sospesa.

I vigili del fuoco stanno intervenendo in almeno 10 situazioni nel Pesarese, ben 40 nell’Anconetano. Lesioni e crepe anche all’interno dei palazzi. In corso in Regione un coordinamento tra le autorità competenti: secondo fonti qualificate sarebbero esclusi, al momento, danni a persone.

