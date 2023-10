Sabato 21 ( pomeriggio) e domenica 22 (tutta la giornata) a Montefano, in occasione della ” Festa dei Sapori d’autunno” l’associazione ” IL SORRISO DI DANIELA ” allestirà un mercatino di Natale in Corso Carradori. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per i progetti che da anni l’Associazione porta avanti, nel nome di Daniela, Peppe Storani e Franco Grasso, tra regione Marche e Africa: per aiutare le popolazioni colpite nei nostri territori dalle calamità naturali come alluvione e terremoto; per sostener i marchigiani in difficoltà come anziani e diversamente abili; anche per sostenere gli africani in Africa, allo scopo di svuotare i barconi della morte.

Il mercatino sarà allestito dalla nostra fondatrice e ispiratrice Gabriella Frontalini Storani e dalla sua infaticabile amica Fernanda Palau, volontaria dell’associazione