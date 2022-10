“Definire i risarcimenti dell’alluvione del 2014; predisporre un progetto globale di messa in sicurezza del bacino idrografico del fiume Misa-Nevola e programmare e realizzare gli interventi necessari; chiedere ed ottenere i risarcimenti per questa alluvione, che rispetto a quella del 2014 ha messo in ginocchio la nostra Comunità e che senza un intervento economico difficilmente si risolleverà”.

Lo chiede il Coordinamento dei Comitati alluvione maggio 2014-2022, in relazione all’alluvione che, a 8 anni di distanza, ha di nuovo martoriato Senigallia e il suo hinterland, oltre al Pesarese.



“Purtroppo l’alluvione del 2022 – attacca il Coordinamento – è figlia delle stesse problematiche di quella del 2014: nessuno ci credeva nel 2014 ma tutto quello che dicevamo allora, il 15 settembre si è rivelato terribilmente vero.



Ora non possiamo più permetterci un’altra alluvione”. “Oggi, come nel 2014, piangiamo i nostri morti e dobbiamo far fronte ai tanti danni che il nostro territorio da Senigallia ad Arcevia ha subito. – scrive – Come Coordinamento siamo stati in silenzio dall’ennesimo evento catastrofico del 15 settembre, sia perché direttamente colpiti e impegnati a spalare il fango, sia per doveroso rispetto per le vittime decedute ed ai loro cari a cui va la nostra vicinanza, conoscendo quel dolore e quella rabbia.

Ancora una volta, come il 3 maggio 2014, si ripete una catastrofe, questa volta ancora più violenta e imponente, aggiungendo ferite a quelle aperte. Se qualcuno pensa che ci tireremo indietro per far valere le ragioni di tanti alluvionati e per chiedere che il Misa venga sistemato si sbaglia. Abbiamo dato prova di essere liberi e determinati nello stare in un processo penale per 8 lunghi anni, oggi trasferito a L’Aquila e soprattutto di non fare sconti a nessuno, come dimostrato ad esempio nel seguire tutte le dinamiche del Contratto di Fiume del bacino idrografico Misa -Nevola. Lo stesso faremo di fronte a questa ennesima alluvione che ha messo in ginocchio la nostra Comunità e lo faremo senza fermarci davanti a nulla e nessuno, convinti più che mai, che dobbiamo lottare tutti insieme per ottenere i risarcimenti danni e far sistemare questo fiume una volta per tutte”.