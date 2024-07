Ci sono Balto e Roxy fratello e sorella che con i loro dieci anni fanno parte del gruppo dei cani nonni e poi ci sono i più piccoli arrivati in canile a poco più di un mese di vita. Sono alcuni dei 147 ospiti del Rifugio del Cane Colle Altino di Camerino. La struttura nata nel 1989 si occupa da più di 30 anni di trovare una casa ai cani che arrivano qui. Ognuno con la sua storia e con età estremamente differenti.

L'estate, racconta Sofia volontaria del rifugio, è una stagione di arrivi in struttura, non tanto per l'aumento degli abbandoni che per fortuna qui non si registra quanto per l'arrivo delle cucciolate.