La campagna elettorale entra nel vivo e non si risparmia in vista dei mesi caldi che vedranno i candidati sfidarsi, proprio come nel 2020, a colpi di comizio nella piazze roventi d'estate. Se per tutto il centrodestra l'obiettivo comune è uno solo: far in modo che il presidente Francesco Acquaroli ottenga alle urne il secondo mandato, c'è chi però guarda anche a casa propria e si pone un ulteriore traguardo.