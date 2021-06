ANCONA – Si sono svolte questa mattina le prove tecniche per l’impianto semaforico di Portonovo alla presenza dei tecnici di Conerobus e comunali dell’Ufficio traffico, oltre all’assessore alla viabilità, Stefano Foresi. L’impianto regolerà il transito da valle a monte e viceversa, nella strada per Portonovo. I tempi sono stati tarati secondo i sensi di marcia, a salire più lunghi rispetto a quelli della discesa. I semafori lampeggianti sono posizionati uno di fronte al punto panoramico dopo la rotatoria per la corsia in discesa e l’altro per la corsia in salita a circa 250 metri di distanza dopo la curva. L’impianto semaforico è solo attivabile con il telecomando da parte degli autisti del trasporto pubblico perché è esclusivamente a servizio dei bus. Infatti questa mattina per la prova pratica è stato utilizzato un autobus da 12 metri di Conerobus. “Ringrazio (anche per i tempi rispettati) tutti coloro che hanno lavorato per rendere attivo il sistema di regolazione del transito in questo punto della strada che conduce a Portonovo – commenta l’assessore alla viabilità Stefano Foresi -. Ciò consentirà di rendere più fluido il traffico veicolare e garantirà maggiore sicurezza per tutti i mezzi in transito”.