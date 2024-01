I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ascoli Piceno hanno arrestato tre persone, due uomini ed una donna, accusate di furto aggravato in concorso .

La vicenda ha avuto inizio quando un privato cittadino ha segnalato al 112 di aver visto tre persone che stavano scassinando la porta di un’associazione Onlus gestita da pensionati.

i carabinieri si sono immediatamente recati sul luogo, imbattendosi nei tre soggetti che stavano fuggendo a piedi. Prontamente bloccati, i militari hanno rinvenuto, nascosta nella borsa della donna, una cassettina metallica rubata all’interno dell’associazione contenente monete di vario taglio.

Le tre persone coinvolte – una 42enne, un 23enne e un 24enne, tutti della zona, già noti per precedenti di polizia – sono stati arrestati in flagranza di reato e posti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La modesta somma di denaro è stata immediatamente restituita al responsabile dell’associazione per anziani.

La scorsa notte i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ascoli Piceno hanno, in un un diverso contesto dall’altra vicenda, intercettato tre giovanissimi del luogo, due 19enni ed un 18enne, che si aggiravano con fare sospetto in una zona periferica della città. Sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di un palanchino della lunghezza di oltre 60 cm, che è stato immediatamente sequestrato. I tre giovani dovranno rispondere di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.