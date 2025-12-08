Sono i Gruve i vincitori della XIX edizione di Homeless Fest il concorso musicale dedicato ad artisti emergenti organizzato dall’Associazione Homeless con il patrocinio del Comune di Macerata.

Domenica 23 novembre, serata finale dell’iniziativa, in un teatro “Don Bosco” gremito e appassionato sono stati proclamati i vincitori dell’edizione 2025 alla presenza della giuria di rilevanza nazionale composta da Giorgio Maria Condemi (chitarrista e produttore al fianco di Motta, Giovanni Truppi, Marina Rei), dallo storico “Presidente di Giuria” Gianluca Polverari (direttore artistico e voce di Radio Città Aperta), da Colombre (cantautore, al secolo Giovanni Imparato, autore di Luna di Miele, Bomba Dischi, 2025) e da Matteo Cioci in rappresentanza dell’Associazione Homeless.

I Gruve di Montegiorgio (FM) si sono aggiudicati il primo posto del concorso, seguiti da Corcolis (Fermo) al secondo posto e Lucida (Macerata) al terzo. Applausi anche per gli altri semifinalisti: Basaglia Project, Subrev, DPCM, Passionisti e Lepore.

La serata finale ha inoltre visto l’esibizione di Tommy Indaco (ex Tommus_sk8), secondo classificato dell’edizione 2024, che ha aperto la finale con un set speciale. A chiudere la serata sono stati i Capabrö, band già protagonista in una delle passate edizioni del contest.

Gli organizzatori danno appuntamento a tutti gli appassionati di musica inedita e originale all’edizione del ventennale nell’autunno del 2026