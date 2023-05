ANCONA – La segretaria nazionale del Pd Elly Schlein sarà ad Ancona per sostenere la candidata sindaca del centrosinistra Ida Simonella. L’appuntamento è mercoledì 10 maggio alle 18 al Teatro delle Muse. Prosegue dunque l’arrivo in città dei vari leader di partito in vista della consultazione elettorale del prossimo 14 e 15 maggio.

La segretaria regionale del Pd Chantal Bomprezzi, attraverso una lettera aperta, ha tracciato un bilancio dei primi mesi del mandato, ricordando le varie iniziative targate Pd già messe in campo (tra le ultime il primo maggio con i sindacati a Cantiano, uno dei Comuni devastati dal maltempo del 15 settembre, un sit in a Fabriano per il raddoppio della ferrovia Orte Falconara, ‘depennata’ dal Pnrr) e lancia un appello al voto a iscritti e simpatizzanti “vi chiedo di continuare a sostenere il Partito Democratico. Ci sono tante e tanti candidate e candidati con cui, grazie al vostro voto, potremmo continuare a svolgere il nostro lavoro politico nei Comuni o tornare a governare in altri. Anche la campagna di tesseramento 2023 è già partita, qualora vogliate aderire. Abbiamo iniziato da poco a ‘ribaltare’ questo Pd: lo vogliamo aperto, vicino alle persone, chiaro sui temi, rinnovato nella classe dirigente, come gli oltre 24 mila elettrici ed elettori hanno chiesto alle primarie del 26 febbraio” conclude Bomprezzi.