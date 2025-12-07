Filottrano rende omaggio a uno dei suoi figli più illustri, l’illustratore Armando Pomi, con l’evento “POMI130 – La velocità dell’immaginazione”, una serata speciale che intreccia immagini, parole e movimento per raccontare la modernità di un artista capace di trasformare velocità, eleganza e progresso in icone senza tempo. Armando Pomi, nato a Filottrano nel 1895, è stato un protagonista silenzioso ma incisivo del Novecento. Con il suo tratto inconfondibile ha firmato campagne pubblicitarie, manifesti e illustrazioni legate al mondo della motocicletta, della farmaceutica e dell’industria, sempre con uno sguardo rivolto al futuro. Tra le sue opere più celebri si ricordano i manifesti dedicati alle prime motociclette italiane e le grafiche per prodotti farmaceutici, caratterizzate da linee dinamiche e colori decisi, simbolo di un’epoca che correva verso la modernità. A 130 anni dalla nascita, la città sceglie di celebrarlo con un evento che non è semplice commemorazione, ma dialogo vivo fra passato e presente.