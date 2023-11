PESARO – I vigili del fuoco della Centrale sono intervenuti in località Trebbiantico per un’auto finita in una scarpata di circa cinque metri.



All’interno un solo occupante che i pompieri hanno dovuto estricare e riportare sul piano stradale dove è stato preso in consegna dai sanitari. Viste le sue condizioni critiche, è stata allertata l’eliambulanza che lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale