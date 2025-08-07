PORTO SANT’ELPIDIO – Durante la Cabina sisma presieduta dal Commissario alla ricostruzione Guido Castelli è stato approvato un incremento per i lavori della scuola Elementare Collodi di Porto S.Elpidio in provincia di Fermo. Ci sono 1.400.000,00 euro in più per gli interventi per un totale complessivo che è di 3.700.000,00 euro.



“Restituire agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie un edificio sicuro, moderno e funzionale significa investire concretamente sul diritto allo studio e sulla crescita dei territori colpiti dal sisma. I lavori in corso testimoniano l’impegno costante delle istituzioni per garantire un ritorno alla normalità e costruire spazi educativi all’altezza delle nuove esigenze didattiche e di sicurezza. Continuiamo su questa strada con determinazione. Ringrazio il Presidente della Regione Francesco Acquaroli, l’Ufficio ricostruzione e l’Amministrazione comunale per la loro collaborazione”.



“E’ un impegno che avevamo preso con la cittadinanza e con gli alunni della scuola. Se non ci fosse stato l’impegno e la disponibilità del Commissario Castelli, una grande opera rischiava di non essere realizzata. Avremo così l’opportunità di far partire i lavori di questa scuola così importante” ha dichiarato il sindaco Massimiliano Ciarpella.