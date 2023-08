CIVITANOVA MARCHE – Maltrattava la moglie davanti ai figli, spetto sotto l’effetto dell’alcool. Allontanato da casa un uomo di 47 anni. Gli agenti del commissariato di polizia di Civitanova hanno dato esecuzione alla misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un uomo di 47 anni.

L’uomo infatti era stato denunciato per i reati di maltrattamenti in famiglia commessi nei confronti della moglie, che spesso veniva vessata e aggredita fisicamente per futili motivi anche in presenza dei figli minori. Gli agenti hanno acquisito una serie di testimonianze, che hanno fatto emergere episodi di maltrattamenti domestici. L’uomo, spesso in stato di ebrezza alcolica, aggrediva fisicamente la moglie palesando un atteggiamento estremamente violento tanto da mettere in pericolo l’incolumità di tutti i familiari.

Essendo quindi concreto il pericolo che l’uomo potesse commettere ulteriori atti di violenza, il GIP del Tribunale di Macerata ha emesso la misura cautelare nei suoi confronti.