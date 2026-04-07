ANCONA – In occasione della Giornata della Salute, i dati Istat diffusi oggi nel report “La salute: una conquista da difendere” incoronano le Marche come la regione più longeva d’Italia. Con un’età mediana alla morte che supera gli 86 anni, il territorio marchigiano stacca nettamente la media nazionale, ponendosi al vertice della piramide del benessere contro gli 82 anni registrati in Campania.

Il quadro nazionale resta comunque positivo: dal 1990 a oggi la speranza di vita è cresciuta di circa 8 anni per gli uomini e 6,5 per le donne. Tuttavia, il primato delle Marche evidenzia un’importante variabilità territoriale, confermando come il “modello marchigiano” rappresenti un’eccellenza nella tutela della salute. In un’Italia che invecchia, le Marche si confermano dunque il luogo dove la sfida della longevità è già stata vinta.