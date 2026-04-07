Orrore nella notte a Fano. Tentato triplice omicidio attorno alle 3.50 in un’abitazione di via 12 Settembre. Un giovane di 21 anni avrebbe accoltellato i genitori e il fratellino, di circa 10 anni. Il ragazzo è stato fermato. Avrebbe detto agli inquirenti: “Volevo farlo da tempo”. Un episodio maturato all’interno della famiglia, le cui cause restano al momento da chiarire. A dare l’allarme sarebbe stata la madre del presunto accoltellatore.

Sul posto sono i sanitari e i carabinieri. I tre feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Ancona.

Foto Carlino